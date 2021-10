Parmigiana di zucca: la ricetta autunnale, facile e veloce

Ottobre è il mese della zucca, un alimento a basso contenuto calorico, ma ricco di nutrienti: come tutti gli ortaggi di colore arancione è ricca di caroteni, le sostanze che l’organismo usa per la produzione della vitamina A e che hanno proprietà antiossidanti e antinfiammatorie.

La zucca contiene anche molti altri minerali e vitamine, come calcio, potassio, sodio, magnesio, fosforo e vitamina E. Contiene, inoltre, una buona quota di aminoacidi e una discreta quantità di fibre. La sua polpa può essere utilizzata per lenire infiammazioni della pelle.

Sono innumerevoli le ricette che si possono fare utilizzando la zucca come ingrediente principale, grazie al suo dolce sapore che sta bene con molti ingredienti: oggi proponiamo la Parmigiana di zucca, facile e veloce, da cuocere, a crudo, in forno.

La ricetta: Parmigiana di zucca

Ingredienti:

1 Kg di zucca

Farina q.b

400 g di mozzarella

4 fette di prosciutto cotto (di più se si preferisce)

100 g di parmigiano

pepe nero q.b

olio d’oliva

Procedimento:

Privare la zucca della buccia e tagliare la polpa a fette, a forma di mezza luna. Infarinare le fette di zucca da ambo i lati e posizionarle in una teglia da forno già oliata, fino a ricoprirne la superficie. Cospargere l’olio di oliva sulle fette di zucca. Aggiungere la mozzarella e il prosciutto cotto fino a formare una sorta di strati.

Cospargere il parmigiano e il pepe nero. Poi ripetere le operazioni aggiungendo nuovamente in ordine le fette di zucca infarinate, il prosciutto cotto, la mozzarella e il parmigiano, L’ultimo strato deve essere composto dalle fette di zucca infarinate, aggiungendo l’olio d’oliva e il parmigiano.

Coprire il tutto con un po’ di carta forno inumidita e cuocere in forno a 200 °C per circa 20 minuti. La Parmigiana di zucca è pronta per essere servita.

