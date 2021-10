Picca (Lega): “Un atto vile, solidarietà a Michetti. Certa sinistra alimenta un clima d’odio”

Ostia – “La mia solidarietà al candidato sindaco del centrodestra Enrico Michetti, che stamane ha ricevuto minacce inquietanti con scritte agghiaccianti, firmate Br, nella sede del suo comitato elettorale (leggi qui). Un gesto ignobile che conferma il clima d’odio alimentato da una certa sinistra, ma non saranno questi vili a fermare la vittoria del centrodestra in Campidoglio e nel Municipio X”. E’ quanto dichiara in una nota Monica Picca, candidata presidente del Municipio X per il centrodestra alle elezioni amministrative.

