Rifiuti, Ciacciarelli (Lega): “54 comuni del Lazio rischiano di non poter smaltire più l’indifferenziata”

“Continua la telenovela sui rifiuti di cui stanno pagando le conseguenze i 54 comuni che a partire dal 16 ottobre rischiano di non poter più smaltire il rifiuto indifferenziato“. Lo ha dichiarato, in una nota, il consigliere regionale della Lega Lazio Pasquale Ciacciarelli.

“Quanto ancora dovremo continuare così? Dal 2017 manca un piano industriale ed anche uno di risanamento di Ama e gli effetti si vedono; Il Governo deve nominare un Commissario sui rifiuti con pieni poteri per scrivere rapidamente un nuovo piano e costruire gli impianti necessari alla chiusura del ciclo. Il Pd e Zingaretti governano la Regione da quasi un decennio, cosa è stato fatto in tutto questo tempo per tutelare i territori ed assicurare ai comuni una funzionante gestione dello smaltimento rifiuti?”

“Bisogna chiudere il ciclo dei rifiuti nella Capitale, – conclude il Consigliere regionale – senza trasferimenti in altre province; realizzare un nuovo impianto in provincia di Roma teso all’economia circolare, al riciclo e riutilizzo delle materie prime secondo gli standard europei. Altre regioni su questo argomento ne hanno tratto profitto, quindi da rifiuto lo hanno trasformato in risorsa”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere le notizie della Regione Lazio