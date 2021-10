Tpl a Fiumicino: parola ai giovani

Fiumicino – “Vogliamo ascoltare dai diretti interessati criticità e proposte relativamente all’organizzazione del Trasporto Pubblico Locale. Per questo abbiamo deciso di invitare i nostri giovani ad una riunione, in video conferenza, per valutare, insieme, eventuali problematiche e ottimizzare il servizio. La riunione, sarà organizzata mediante la piattaforma di zoom e si terrà il prossimo mercoledì 20 ottobre, alle ore 18.00”. Lo annuncia, in una nota, l’Assessore ai Trasporti del Comune di Fiumicino, Paolo Calicchio.

“In particolare – aggiunge – sono invitati a partecipare gli studenti delle scuole superiori del territorio, soprattutto quelli residenti nelle zone più lontane dal centro cittadino, che, in alcuni casi, hanno espresso perplessità su eventuali coincidenze fra diversi mezzi. Sono graditi anche interventi di ragazzi fruitori del servizio Tpl, anche non frequentanti le scuole, che per ragioni personali di pendolarismo lavorativo o di svago utilizzino i nostri mezzi. La riunione è estesa anche ai membri del consiglio di istituto e ai rappresentanti di classe”.

“Dopo un mese dall’apertura delle scuole – prosegue il vicesindaco Ezio Di Genesio Pagliuca – e la definizione quasi organizzata degli orari di entrata e uscita dei due istituti superiori presenti nel nostro territorio, vogliamo sentire l’opinione dei nostri giovani sui vari interventi di armonizzazione e sistemazione delle linee, che la ditta di trasporti, insieme agli uffici comunali, stanno apportando, con l’obiettivo di rendere il servizio veramente fruibile e agevole per tutti”.

“Ci auguriamo una partecipazione numerosa alla riunione, che sarà anche un utile canale di informazione per tutti gli interessati, relativamente ai servizi offerti dal Tpl, alle novità che saranno a breve operative sui nostri mezzi e – conclude la Presidente della Commissione Trasporti Barbara Bonanni – alle necessità più urgenti, alle quali saranno fornite le più giuste e concrete risposte”.

“Voglio precisare – conclude Calicchio – che la riunione è rivolta esclusivamente agli studenti e alle studentesse del nostro territorio che utilizzano i mezzi per andare a scuola e ai ragazzi che usufruiscono dei mezzi pubblici per ragioni di svago o di lavoro. Quello del 20 è uno spazio riservato ai giovani, per far esprimere loro le proprie necessità e difficoltà, in un confronto diretto con l’Amministrazione. E tale vorrei che rimanesse”.

Per partecipare alla riunione gli interessati dovranno inviare, entro il 19 ottobre, un’e-mail a assessorato.trasporti@comune.fiumicino.rm.it, indicando i propri dati anagrafici. Coloro che si accrediteranno, riceveranno, successivamente, dall’assessorato, il link per la partecipazione alla riunione.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino