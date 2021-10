X Municipio, Falconi: “Se sarò eletto Presidente manterrò le cose buone fatte dal M5S”

Ostia – “Tante idee da mettere in campo, la voglia di esserci per contribuire alla crescita del territorio. Personalmente però non sono tra quelli che intendono smontare quanto di buono è stato fatto dagli amministratori che ci hanno preceduto. Sono tornato allo Skate Park, un esempio di casa buona fatta per il territorio; un punto di aggregazione per i giovani appassionati di questo sport e per quanti intendono intraprenderlo”.

Lo afferma Mario Falconi, candidato a Presidente del Municipio X di Roma, che aggiunge: “La Casa della Cultura, intitolata al grande Gigi Proietti, altro spazio importante del territorio recuperato dopo anni di abbandono e degrado. Adesso è un punto di riferimento per pittori, musicisti ed artisti che possono coltivare le loro passioni. In caso di elezione a Presidente del Municipio X, intendo rilanciare le Consulte con nuovi regolamenti che le rendano efficaci per i bisogni dei cittadini e non strumenti di semplice facciata. Senza avere nel cuore e nella mente quali siano i reali bisogni dei cittadini non si potrà ma costruire un modello di società più giusto ed armonioso”.

