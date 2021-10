Ardea, al via il censimento permanente della popolazione 2021: come partecipare

Ardea – Dal 1° ottobre ha preso il via la nuova edizione del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, che dal 2018 è diventato annuale e non più decennale, e coinvolge ogni anno solo un campione rappresentativo di famiglie.

Per arricchire questo importante patrimonio di dati statistici e conoscere meglio il Paese in cui viviamo, è fondamentale la piena collaborazione di tutte le famiglie campione.

Il Censimento permette di conoscere le principali caratteristiche strutturali e socio-economiche della popolazione che dimora abitualmente in Italia, a livello nazionale, regionale e locale e di confrontarle con quelle del passato e degli altri Paesi.

Grazie all’integrazione dei dati raccolti dal Censimento – attraverso due diverse rilevazioni campionarie denominate “Areale” e “da Lista” – con quelli provenienti dalle fonti amministrative, l’Istat è in grado restituire informazioni continue e tempestive, rappresentative dell’intera popolazione, ma anche di garantire un forte contenimento dei costi e una riduzione del fastidio a carico delle famiglie.

Tutte le risposte ai quesiti del censimento devono fare riferimento alla data del 3 ottobre 2021. Partecipare al Censimento è un obbligo di legge e la violazione dell’obbligo di risposta prevede una sanzione.

Come partecipare al Censimento

Ogni anno le famiglie coinvolte nel Censimento partecipano a una delle due rilevazioni campionarie: Rilevazione Areale che prevede la compilazione del questionario online tramite un rilevatore incaricato dal Comune; vi partecipano le famiglie che risiedono nei “territori campione”, che saranno avvisate tramite locandina e lettera non nominativa del Censimento. La Rilevazione Areale termina il 18 novembre 2021.

Rilevazione da Lista che prevede la compilazione autonoma del questionario online sul sito Istat; vi partecipano solo le “famiglie campione” che ricevono una lettera nominativa con le informazioni sul Censimento e con le proprie credenziali di accesso.

La Rilevazione da Lista termina il 23 dicembre 2021

Informazioni e contatti

L’assistenza alla compilazione del questionario è completamente gratuita.

La famiglia può rivolgersi:

– al Numero Verde Istat 800.188802, attivo dal 1° ottobre al 23 dicembre tutti i giorni, compresi sabato e domenica, dalle ore 9 alle 21;

– all’Ufficio Censimento il mercoledì dalle ore 14.30 alle ore 16.30, liberamente e senza nessun appuntamento.

In sintesi, la famiglia può essere chiamata a partecipare a una delle due diverse rilevazioni, campionarie oppure non essere coinvolta nell’edizione in corso del censimento.

