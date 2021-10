Stalker si nasconde sotto il letto dell’ex compagna: arrestato a Terracina

Terracina – Un 39enne di Frosinone è stato sorpreso dai carabinieri sotto il letto della ex compagna di Terracina, allertati da un suo parente. Lo stalker, già soggetto di un divieto di avvicinamento, ha cercato di depistare i militari dando false generalità e fingendo familiarità con la vittima di stalking, ma è stato identificato e arrestato.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

