Terracina, abusi sessuali sui figli piccoli: la madre denuncia il marito

Terracina – Nelle scorse ore, i carabinieri di Terracina, a conclusione di una particolare indagine, hanno rintracciato, in collaborazione con il personale del commissariato di Polizia di Stato, un cittadino tunisino 39enne sottoponendolo a fermo di polizia giudiziaria, poiché gravemente indiziato di delitti.

Il dispositivo di fermo è stato emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, dottor Carlo Lasperanza, procuratore aggiunto della Repubblica, che concordava con le risultanze investigative raccolte dai carabinieri della compagnia di Terracina, impegnati in una delicata indagine dopo che una donna aveva denunciato il marito per sospetti abusi sessuali verificatisi in sua assenza in danno dei due figli minori conviventi.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

