Mezza Maratona Roma-Ostia, come cambia la viabilità

Si svolge oggi, 17 ottobre, la Mezza Maratona Roma Ostia.

Sono temporaneamente chiuse al traffico, per consentire lo svolgimento della kermesse sportiva, in direzione Ostia via Cristoforo Colombo, dall’Eur al lido di Castel Fusano.

Il percorso previsto è con partenza da via Cristoforo Colombo direzione Roma centro, via Cristoforo Colombo fino all’intersezione con viale Europa, viale Europa, viale Umberto Tupini, piazza Mustafà Kemal Atarturk, viale dell’Umanesimo, viale del Ciclismo, via della Tecnica, viale dei Primati Sportivi, viale dell’Oceano Pacifico, via Cristoforo Colombo direzione Ostia, con arrivo in piazzale Cristoforo Colombo.

(Il Faro online)