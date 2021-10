Roma, entra nella Fontana di Trevi: scatta il Daspo urbano

Roma – Ieri sera intorno alle 21.00 pattuglie del I Gruppo Centro “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale, durante i consueti controlli della zona, sono intervenute per un cittadino di nazionalità italiana, 45 anni, che era appena entrato all’interno della Fontana di Trevi. L’uomo, dopo essere stato fatto uscire, è stato sanzionato e sottoposto alla misura dell’ordine di allontanamento, Daspo urbano, secondo quanto previsto dal Regolamento di Polizia Urbana.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

