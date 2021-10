RomaOstia 2021, Daniele Meucci è secondo: “Molto felice della mia gara”

Ostia – Si va forte sulle strade della RomaOstia Half Marathon. È una splendida gara per Daniele Meucci che conquista il secondo posto con l’ottimo tempo di 1h00:11 dopo aver corso nel gruppo di testa prima di essere staccato soltanto nel finale dall’etiope Adisa Tola, vincitore in 59:54.

Un crono di grande valore per il portacolori dell’Esercito, campione europeo di maratona nel 2014, su un tracciato in cui non possono essere omologati record per le caratteristiche del percorso in base alla distanza in linea d’aria tra partenza e arrivo. Ma è comunque eccellente la sua prestazione, inferiore di quasi un minuto al personale di 1h01:06 stabilito nel 2013, mentre il primato italiano appartiene a Eyob Faniel (1h00:07 nel 2020). In una mattinata fresca con il vento che si fa sentire alle spalle degli atleti, esulta per il ritorno ad alti livelli l’ingegnere pisano, 36 anni compiuti da pochi giorni, condizionato da problemi fisici nelle ultime due stagioni. “Sono particolarmente soddisfatto – commenta – di aver fatto il secondo miglior crono italiano di sempre. Ho provato a vincere attaccando al 15° chilometro ma alla fine sono contento del secondo posto”. L’azzurro precede il sudafricano Mathanga Mbuleli, terzo in 1h00:17, e tra i battuti ci sono nomi eccellenti come quello di Abraham Cheroben (Bahrain), argento mondiale nel 2018, che si piazza quarto con 1h00:29 mentre è quinto il keniano Lawi Kosgei in 1h01:21.

Nell’edizione numero 46 della classica mezza maratona, tornata dopo un anno di stop, cade il record della manifestazione al femminile. Sul traguardo si impone in volata la keniana Joyce Chepkemoi Tele con 1h06:35, davanti alla connazionale Betty Chepkemoi Kibet (1h06:37). Entrambe scendono sotto il primato della gara di 1h06:38, realizzato nel 2012 da Florence Kiplagat. Podio interamente del Kenya, con il terzo posto di Gloria Kite in 1h07:54, seguita dalla ceca Moira Stewartova (1h10:16). Quinta al traguardo e migliore delle italiane Rebecca Lonedo, protagonista di un bel debutto in 1h11:45 sulla distanza dei 21,097 chilometri. La 24enne dell’Atletica Vicentina continua a crescere anche su strada, dopo i recenti progressi su pista e il terzo posto tricolore sui 10 km dello scorso weekend. (fidal.it)

(foto@RomaOstia)

