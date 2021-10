Si ribaltano con l’auto: positivo ad alcol e droga l’autista 31enne di Latina

Latina – I Carabinieri hanno denunciato un 31enne di Latina sorpreso a Sermoneta mentre ieri notte era alla guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’uomo poco prima ha perso il controllo dell’auto ribaltandosi fuori dalla carreggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e i militari che hanno prestato le prime cure all’autista ed al passeggero che si trovava in macchina con lui: entrambi sono stati portato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria Goretti di Latina in codice rosso.

Dopo i primi accertamenti il 31enne che era alla guida del veicolo è risultato positivo alle analisi per la ricerca di alcol e droga nel sangue ed è stato denunciato in stato di libertà. L’autista se l’è cavata con una prognosi di 40 giorni, mentre per il passeggero la prognosi rimane ancora riservata.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

