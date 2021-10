Covid-19, a Fiumicino salgono a 101 i positivi accertati: il bollettino del 18 ottobre

Fiumicino – “Con 101 positivi, di cui 52 donne e 49 uomini, continua la lieve crescita di contagi nel nostro territorio. L’età media delle persone contagiate, secondo i dati forniti dalla Asl Rm3, è di 36 anni e le località più colpite sono Fiumicino e Isola Sacra con il 51% dei casi totali, Fregene con il 14% e Aranova con l’11%”. Lo fa sapere, in una nota, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino.

“Prosegue – aggiunge – la campagna vaccinale della Regione Lazio: hanno ricevuto la doppia dose il 90% della popolazione adulta e oltre l’84% di over 12 . Inoltre sono già state somministrate 50 mila terze dosi agli over 80, oltre il 12% della popolazione di quella fascia di età, e già sono prenotati oltre 7 mila over 60 che abbiano ricevuto la seconda dose da almeno 180 giorni. Il vaccino rimane l’unico strumento valido per contrastare la diffusione del coronavirus”.

