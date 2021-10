Elezioni nel Municipio X, affluenza in calo al ballottaggio: al voto solo il 28,14% dei cittadini

Ostia – Affluenza in calo nel Municipio X di Roma dove, in base all’ultimo rilevamento delle ore 23 di domenica 17 ottobre, al ballottaggio ha votato appena il 28,14% degli aventi diritto.

Alla stessa ora di domenica 3 ottobre, infatti, si era recato alle urne il 34,56% dei cittadini (leggi qui) e, alla chiusura dei seggi l’indomani pomeriggio, l’affluenza definitiva era stata del 46,78%, superando quella del 2017 (leggi qui).

Oltre al sindaco di Roma, gli abitanti del Decimo sono chiamati ad eleggere il prossimo presidente di Municipio, e quindi a scegliere fra Monica Picca (candidata del centrodestra) e Mario Falconi, sostenuto dal centrosinistra (leggi qui).

Così come al primo turno, i dati del Municipio X continuano ad essere in linea con quelli della Capitale, in cui ha votato, complessivamente, solo il 30,87% degli iscritti, ovvero 728.376 su 2.359.248 aventi diritto.

Tuttavia, il dettaglio del voto nei Municipi rivela come l’affluenza nel X sia, di nuovo, la terza più bassa di Roma (leggi qui), “battuta” soltanto da quella del VI (ferma al 23,95%) e del XV (al 28,21%).

Ricordiamo che sarà possibile esprimere il proprio voto fino alle ore 15 di oggi, lunedì 18 ottobre.

