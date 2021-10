Fondi, cambia il programma triennale delle Opere pubbliche: inseriti nuovi progetti

“Il programma triennale delle opere pubbliche tornerà in Consiglio Comunale nella prima seduta utile, dopo essere stato, giorni fa, discusso e aggiornato rispetto a diversi nuovi progetti approvati dalla Giunta e proposti alla Commissione Consiliare competente”.

Il Presidente Mariano Di Vito ha illustrato le proposte di modifica riguardanti i seguenti progetti:

“Lavori di completamento della palestra dell’Istituto comprensivo Garibaldi e del manto di impermeabilizzazione dell’importo di 200mila euro;

Piano per la mobilità ed accessibilità a supporto della fruizione turistica Capratica – Lago Lungo dell’importo di 487mila e 186,09 euro;

Ripascimento costruttivo e manutentivo del litorale nel tratto costiero a nord e a sud del canale pedemontano, località Capratica – Tumulito dell’importo di 556mila e 111,65 euro comprendente l’importo di 200mila euro inizialmente previsto;

Riqualificazione e valorizzazione del mercato coperto dell’importo di 327mila e 210,74 euro;

Ampliamento cimitero comunale con realizzazione di loculi e parte della recinzione dell’importo di 181mila e 252,28 euro”.

“Esprimiamo piena soddisfazione per l’ottimo lavoro del Presidente Mariano Di Vito che – dicono in una nota i Consiglieri di Forza Italia città di Fondi – in totale sinergia con il Sindaco Beniamino Maschietto, la Giunta e tutta la maggioranza ha lavorato e seguito la predisposizione dei progetti da inserire nel Piano Triennale delle Opere Pubbliche, approvato in Commissione con i soli voti della Maggioranza, fondamentale per reperire fondi e partecipare a bandi per ottenere finanziamenti sovra comunali, prevedendo contemporaneamente anche l’utilizzo di fondi comunali. Le nuove progettazioni riguardano l’edilizia scolastica, infrastrutture per lo sviluppo turistico e della fascia costiera e la riqualificazione dello storico mercato coperto per migliorarne la fruibilità, progettazioni moderne ed innovative”.

