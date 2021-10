I prezzi dei carburanti continuano a salire: la benzina sfiora i 2 euro

Roma – Non si fermano i rialzi dei prezzi dei carburanti, con la benzina che nel servito sulle autostrade ‘marcia’ verso quota 2 euro al litro (la media è a 1,972 euro, mentre il gasolio è a 1,919). E’ quanto emerge dalla rilevazione di Staffetta Quotidiana, che segnala come sabato Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina, gasolio e Gpl. Per IP, Q8 e Tamoil si registra invece un rialzo di un cent/litro su benzina e gasolio.

Le medie dei prezzi praticati dell’Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico vedono la benzina self service a 1,735 euro/litro (+8 millesimi, compagnie 1,743, pompe bianche 1,715) e il diesel a 1,598 euro/litro (+9, compagnie 1,604, pompe bianche 1,581). Gpl servito a 0,809 euro/litro (+5), metano servito a 1,086 euro/kg (+7) e Gnl 1,744 euro/kg (invariato).

Venerdì le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo hanno chiuso con la benzina a 533 euro per mille litri (+10), diesel a 548 euro per mille litri (+14). (fonte Adnkronos)