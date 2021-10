Mercato di via degli Orti a Fiumicino, Azzolini: “Bene il bando regionale da 340mila euro ma serve un piano di rilancio”

Fiumicino – “C’è ancora da lavorare se vogliamo che il mercato coperto di via degli Orti a Fiumicino torni ad essere un punto di riferimento per il commercio locale. Già a maggio scorso avevamo preso posizione, quando, in Consiglio comunale, venne fatto un passo indietro rispetto alle iniziali idee di questa Amministrazione sul futuro della struttura”. Così in una nota stampa, Orazio Azzolini, presidente del Circolo Energie per Fiumicino.

“Pochi giorni fa, – spiega il Presidente – soprattutto grazie all’impegno profuso dal consigliere Walter Costanza, l’Amministrazione Comunale è riuscita a far approvare un bando Regionale che rilancerà con 340.000 euro il mercato di via degli Orti.

Come già detto in passato, il mercato coperto potrebbe e dovrebbe diventare una struttura polifunzionale, rivedendo in primis gli orari di apertura dello stesso, creando zone di somministrazione ‘street food’ nonché luoghi di attrazione e di esposizione.

Inoltre, ci preme sottolineare come al momento i banchi aperti siano solo 9 e che l’ultimo bando per poter partecipare e per poter aprire un’attività all’interno della struttura sia del lontano 2013 e ad oggi tantissimi banchi (più della metà) risultino ancora non assegnati“.

“Con il rilancio del mercato coperto, – conclude Azzolini – si potrebbero creare nuove opportunità lavorative, soprattutto in questo periodo di difficoltà che stanno vivendo moltissimi concittadini”.

