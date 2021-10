Mondiale Kite, Riccardo Pianosi è bronzo: “Una medaglia felice e inaspettata”

Il giorno della verità: dopo le complesse giornate di qualifica arriva un preziosissimo terzo posto per Riccardo Pianosi, ottimo anche Lorenzo Boschetti che chiude il Mondiale al nono posto.

Il format che rimette tutto in gioco – o quasi – nelle ultime regate, regala emozioni e permette di potersi giocare tutte le possibilità nell’ultimo giorno. Riccardo Pianosi si impone nelle due semifinali e con 5 punti entra di diritto in finale, nell’altra semifinale Lorenzo Boschetti raccoglie un secondo e un terzo posto che non gli consentono di arrivare primo nel suo gruppo. La finale a 4 vede in gara tre francesi e il nostro Pianosi. A Theo de Ramecourt basta una vittoria, la coglie alla seconda prova e nel gioco dei piazzamenti l’italiano sale sul terzo gradino del podio, al secondo posto chiude Axel Mazella.

Le semifinali femminili se le aggiudicano due francesi: Poema Newland e Lauriane Nolot che accedono alla fase finale dopo essere entrate nelle rispettive flotte come prime in classifica. Il podio femminile vede prima la statunitense Daniela Moroz che chiude i giochi disputando un’unica gara vincente, secondo posto per la britannica Ellie Aldridge e terzo per la francese Nolot.

Primo mondiale con il format definitivo che sarà presente a Parigi; tutti i migliori atleti al mondo si sono dati battaglia su un campo che li ha messi a dura prova viste le continue variazioni del vento. Oggi era importante mantenere la concentrazione e ridurre al minimo qualsiasi sbavatura perché i numeri ridotti non permettevano troppi calcoli.

Per l’Italia un’ottima base su cui poter lavorare in vista dei prossimi appuntamenti del Formula Kite.

Queste le parole del presidente Francesco Ettorre: “Sono molto soddisfatto per i risultati raggiunti in questo Mondiale da tutti gli atleti italiani, era un primo banco di prova per verificare la nostra preparazione rispetto agli atleti più forti. Credo che questa rassegna che si è svolta in Italia ha evidenziato un livello altissimo di tutti i partecipanti, motivo di maggior orgoglio per il terzo posto di Riccardo Pianosi che si è sempre mantenuto nelle prime posizioni. Stiamo cominciando questo percorso tecnico nel Formula Kite che mi auguro possa dare grandi soddisfazioni all’Italia: ogni passo è fatto in ottica Parigi 2024.”

Il commento del direttore tecnico Michele Marchesini: “Il bronzo di Pianosi è un segnale molto importante all’inizio di questo ciclo Olimpico.”

Queste le prime parole di Riccardo Pianosi sulla giornata: “Sono molto contento, proprio non me l’aspettavo di riuscire a portare a casa una posizione così buona. Ora bisogna pensare a continuare a lavorare così. Per fortuna ho interpretato al meglio le condizioni del vento e sono stato il più veloce in semifinale.”

Lorenzo Boschetti: “E’ stata una bellissima giornata di regate in cui all’inizio sembrava che non si facesse niente perché il vento era davvero al limite, forse sotto il limite. Pensare che fino a due giorni fa ero addirittura diciottesimo e poi ieri ho fatto un recupero, che ho concluso oggi. Sono molto soddisfatto delle mie semifinali che mi hanno permesso di risalire in classifica facendo scivolare alle mie spalle atleti molto quotati. Ora si va a casa e si verifica cosa ho sbagliato in questo mondiale e si lavora sui punti chiave in modo da provare a migliorarsi nei prossimi appuntamenti.”

Simone Vannucci (tecnico Federvela): “E’ stata una giornata emozionante, questo format che è diverso da quello a cui siamo normalmente abituati regala grandissime emozioni; quando si arriva in semifinale tutto diventa possibile visto che vengono assegnati punteggi ravvicinati in base alla posizione in classifica. Riccardo ha fatto delle semifinali splendide, le ha dominate ed è riuscito ad arrivare in finale. Ha lottato anche nelle due gare che si sono disputate e gli ottimi piazzamenti gli hanno permesso di salire sul terzo gradino del podio. Boschetti aveva un’impresa quasi impossibile ma ha ottimizzato le sue possibilità chiudendo in risalita.” (federvela.it)

(foto@federvela.it)

