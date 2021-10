Montalto, dal 18 ottobre presso la farmacia comunale il test rapido per il Green pass

Montalto – Premesso che da venerdì 15 ottobre il governo ha ampliato ulteriormente l’obbligo del green pass estendendolo anche ai luoghi di lavoro per tutti i dipendenti pubblici e privati, da oggi lunedì 18 ottobre, presso la farmacia comunale di Montalto Marina (via del Palombaro 11) è possibile effettuare il test rapido antigenico per il Covid-19 che consente il rilascio del green pass con validità di 48 ore.

Questo esame è effettuabile esclusivamente su prenotazione telefonica (0766/801350). Il costo del test, come previsto dalla normativa, è pari a 15 euro per i maggiorenni e 8 euro dai 12 ai 17 anni.

“Con questa iniziativa – commenta l’assessore alla sanità Fabio Valentini – andiamo a implementare i servizi offerti della farmacia comunale, consentendo alla cittadinanza di usufruire di questo importante test soprattutto in riferimento alle nuove disposizioni governative, cercando di andare sempre incontro alle esigenze del cittadino”.

La farmacia comunale è aperta dal lunedì al sabato dalle ore 9 alle ore 19. Il martedì dalle ore 9 alle ore 12:30.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto di Castro

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto di Castro