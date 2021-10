Nettuno – Una tessera di previdenza sociale statunitense vecchia di 77 anni: è lo straordinario reperto rinvenuto dal Gruppo ricerche storiche Nettunia – Aps durante una battuta di ricerca nei luoghi dello sbarco alleato del 1944.

“Un reperto raro e personale, risalente all’Operazione Shingle”, spiega Lorenzo Tarquini, presidente del Gruppo. “Questo documento – racconta – ci ha permesso di risalire in poco tempo, incrociando i dati del reduci nei vari data base da cui attingiamo solitamente, al suo proprietario: il soldato Rene E. Beauregard, per gli amici Mister B”.

Foto 2 di 2



Nato a Central Falls, “Mister B” era il figlio del defunto Jeremiah e di Aldea (Joubert) Beauregard, e ha risieduto a Cumberland negli ultimi 52 anni.

“Rene – continua Tarquini – è cresciuto a Seekonk ed è entrato nell’esercito degli Stati Uniti nel 1942. Era un veterano della Seconda guerra mondiale e ha servito con orgoglio il suo Paese, raggiungendo il grado di T-5 Truck Driver Light 345. È stato schierato in molte battaglie in Tunisia e ad Anzio, Napoli-Foggia, Nord Appennino, Valle del Po e Roma-Arno, Italia.

È stato insignito della Medaglia di servizio europeo-africano-mediorientale e della Medaglia di buona condotta. Inoltre, è stato impiegato come modellatore e operatore di macchine per Texas Instruments per 20 anni, andando in pensione nel 1973“.

Cos’è il numero di previdenza sociale statunitense?

Il numero di previdenza sociale (SSN) è stato creato nel 1936 al solo scopo di tenere traccia delle storie di reddito dei lavoratori statunitensi, da utilizzare per determinare il diritto alle prestazioni di previdenza sociale e per calcolare i livelli di prestazioni. Da allora, l’uso del SSN si è notevolmente ampliato. Oggi il SSN è il sistema di numerazione più comunemente usato negli Stati Uniti.

A dicembre 2008, la Social Security Administration (SSA) aveva emesso oltre 450 milioni di SSN originali e quasi tutti i residenti legali degli Stati Uniti ne avevano uno. La stessa universalità del SSN ha portato alla sua adozione in tutto il governo e nel settore privato come mezzo principale per identificare e raccogliere informazioni su un individuo.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Nettuno

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Nettuno