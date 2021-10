Palidoro, Severini: “Tornerà agibile l’area verde di via Falconieri”

Fiumicino – “E’ stata accolta all’unanimità dei presenti la mozione di Crescere Insieme sulla manutenzione del verde pubblico in via Falconieri a Palidoro. Un risultato importante quello raggiunto oggi per tutti i nuclei familiari della zona, se non fosse per la vergognosa assenza della giunta e della maggioranza. Il Consiglio comunale, infatti, si è svolto alla sola presenza dell’opposizione e dell’assessore Calicchio e del consigliere Cutolo”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che prosegue: “Oltre all’amaro in bocca per queste inspiegabili assenze, resta un grande traguardo per i residenti che potrebbero usufruire dell’area verde come spazio di aggregazione sia per gli adulti, che per i bambini.

Tale area, infatti, è l’unico spazio verde a loro disposizione, ma non è mai stato oggetto di una manutenzione periodica programmata: panchine divelte, erbacce incolte, lampioni non funzionanti e abbandono dei rifiuti la rendono impraticabile. I residenti del borgo hanno espresso più volte la volontà di prendersi cura di questo spazio verde, evitando, in questo modo, un aggravio sulle spese dell’Amministrazione comunale.

L’assessore competente, in una nota, ha fatto sapere che nonostante non fosse nell’elenco delle aree, per la prevenzione futura, la zona verde in questione è stata inserita nel nuovo bando di manutenzione e saranno installati anche dei giovani. Ho ringraziato l’assessore per questa nota ma visto che il Consiglio comunale è sovrano ho invitato tutti a votare. E così è stato, anche se, ribadisco, è scandaloso che la maggioranza fosse assente. Infatti la mozione è passata grazie all’opposizione e al consigliere Cutolo, unico esponente della maggioranza presente.

Dopo l’approvazione di tale mozione, auspichiamo che l’Area Ambiente del Comune di Fiumicino si adoperi per la messa in sicurezza e l’installazione sia di aree gioco per i bimbi, che di arredo da giardino, oppure che sia concessa l’adozione gratuita da parte degli stessi residenti”.

