Fiumicino – “Una grande novità travolge positivamente il Gruppo Astrofili Palidoro che, dopo anni di studio, dà il via ad un bellissimo progetto. E’ stata posata la ‘prima pietra’ di quello che presto diventerà un Osservatorio Astronomico nel territorio di Fiumicino. L’opera sarà realizzata grazie alla gentile concessione della Fattoria Rinaldi che mette a disposizione degli astrofili un ampio spazio a Tragliatella”.

Ad annunciarlo è Giuseppe Conzo, Presidente del Gruppo Astrofili Palidoro, che aggiunge: “L’osservatorio astronomico, con struttura leggera amovibile e totalmente robotico, sarà dotato di ben due telescopi in postazione fissa di cui uno totalmente dedicato alla ricerca scientifica e un altro dedicato alla fotografia di nebulose e galassie”.

“L’ambizioso progetto ha come principale obiettivo lo studio e la ricerca di pianeti extrasolari, cioè la ricerca di nuovi mondi oltre il Sistema Solare, un importante settore dell’Astronomia moderna per la comprensione dei meccanismi dei pianeti noti vicino a noi. Sono già partiti i lavori di realizzazione che, come previsto, faranno sorgere (salvo intoppi) l’osservatorio per la prossima primavera“, conclude.

