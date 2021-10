Coppa del Mondo di short track: parte la stagione azzurra verso le Olimpiadi

Si parte. Comincia giovedì 21 ottobre la stagione di Coppa del Mondo di short track, percorso decisivo nell’avvicinamento ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022. Proprio nella capitale cinese questa settimana va in scena la prima delle quattro tappe del circuito internazionale che andranno a stabilire le qualificazioni a cinque cerchi.

Grande attesa in casa azzurra con la nostra Nazionale pronta a ritagliarsi un ruolo importante dopo gli ottimi risultati della scorsa stagione. In copertina non solo la campionessa senza tempo Arianna Fontana, ma pure Martina Valcepina e Cynthia Mascitto tra le donne – la prima senza dubbio tra le grandi specialiste mondiali sui 500 metri e la seconda fresca campionessa italiana – ma pure Pietro Sighel – argento agli scorsi Europei e tre volte di bronzo ai Mondiali – tra gli uomini, dove sono da tenere d’occhio anche un Andrea Cassinelli sempre più in crescita, un giovane di grande talento come Luca Spechenhauser e il sempre presente Tommaso Dotti. Il tutto senza dimenticare le staffette, entrambe sul podio iridato 2021.

A Pechino, nell’impianto che ospiterà lo short track nelle prossime Olimpiadi, l’Italia vorrà presentarsi con il contingente più ampio possibile e la strada delle qualificazioni parte già da questo fondamentale weekend.

Questi gli atleti convocati dai tecnici azzurri Assen Pandov e Frederick Blackburn in vista della tappa cinese: Arianna Fontana (IceLab), Gloria Ioriatti (Fiamme Oro), Cynthia Mascitto (Esercito), Arianna Sighel (Fiamme Oro), Arianna Valcepina (Fiamme Gialle), Martina Valcepina (Fiamme Gialle), Mattia Antonioli (Esercito), Andrea Cassinelli (Fiamme Gialle), Yuri Confortola (Carabinieri), Tommaso Dotti (Fiamme Oro), Pietro Sighel (Fiamme Gialle) e Luca Spechenhauser (Fiamme Oro).

Le gare saranno disponibili in streaming sul canale Youtube dell’International Skating Union.

Questo il programma, ancora da definire nel dettaglio:

Giovedì 21 ottobre

Orario da definire: qualificazioni

Venerdì 22 ottobre

Orario da definire: turni di qualificazione

Sabato 23 ottobre

Dalle ore 8.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m; semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 24 ottobre

Dalle ore 8.00: quarti di finale, semifinali e finali 1000m; finali staffette (fisg.it)

Clicca qui per leggere tutte le notizie di Sport

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Sport