Fiumicino, case demaniali in concessione: il Comune spiega ai residenti come fare il rinnovo

Fiumicino – “In queste settimane sta emergendo la questione della case del demanio presenti sul nostro territorio e in concessione ad alcuni cittadini. Come accade per gli stabilimenti balneari, anche le concessioni delle case sono soggette a scadenza e al pagamento dei canoni, della Tari e dell’Imu”.

Inizia così una nota diffusa da Paola Magionesi, consigliera di maggioranza a Fiumicino, che spiega: “L’Amministrazione sta già incontrando le cittadine e i cittadini interessati e continuerà nelle prossime settimane”.

“Obiettivo degli incontri – sottolinea – è spiegare come procedere per i rinnovi nel modo migliore, nel rispetto delle normative vigenti e degli oneri da versare. Inoltre è stata attivata una specifica procedura di verifica e comunicato a tutti i concessionari le modalità da seguire”.

