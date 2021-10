Formia, eletto il nuovo Sindaco: il saluto alla città del Commissario uscente

Formia – All’indomani dell’elezioni del nuovo sindaco di Formia, Gianluca Taddeo, il Commissario Straordinario e i Sub Commissari, nel salutare la città e i suoi cittadini, ribadiscono nei confronti della comunità formiana “la più sincera stima ed il compiacimento per aver fornito prova di equilibrio in un momento delicato ed ancora contrassegnato dalla emergenza Covid”.

Il commissario straordinario dott.ssa Silvana Tizzano, il sub commissario dott.ssa Monica Perna e il sub commissario dott.ssa Ada Nasti, scrivono che, nel corso di questi mesi, hanno “profuso ogni impegno nel cercare di risolvere” i problemi o “avviarli a soluzione anche nell’ottica di lasciare ai successori il percorso il più sgombro possibile da ostacoli e difficoltà”.

Infine, i ringraziamenti alle forze dell’ordine locali e ai loro collaboratori “che hanno costituito sicuro punto di riferimento per la disponibilità dimostrata in ogni circostanza”; ringraziamenti riservati anche alle associazioni del territorio Croce Rossa e Ver Sud Pontino, ai rappresentanti degli Enti pubblici ed agli esponenti degli organi di informazione.

“Rafforzate da questa impegnativa esperienza – concludono – e, nella speranza di aver incontrato, in questo periodo, il vostro apprezzamento, formuliamo di cuore i più fervidi auguri di un futuro di progresso e benessere per questa città, della quale resterà in noi tutte un piacevole ricordo”.

