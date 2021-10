Incidente sulla via dell’Aeroporto per Fiumicino: centauro a terra

Fiumicino – Traffico bloccato sulla via dell’Aeroporto per Fiumicino a causa di un incidente che si è verificato nelle prime ore di oggi, 19 ottobre, in direzione Roma.

Un centauro è caduto rovinosamente a terra e la Polizia insieme ai sanitari del 118 sono accorsi per prestare soccorso allo sfortunato protagonista dell’incidente e gestire la viabilità.

Forti rallentamenti si registrano soprattutto in direzione Roma, mentre gli agenti stanno anche svolgendo tutti gli accertamenti del caso per stabilire la dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.

Al momento non si conosco le condizioni del motociclista che è stato tempestivamente trasportato in ospedale.

