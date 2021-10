Roma, gufo resta impigliato in un albero: salvato dai vigili del fuoco

Roma – Era rimasto impigliato ai rami di un albero a causa dei lacci che aveva legati alle zampe. Il gufo, probabilmente di proprietà di qualche allevatore, è entrato in un albero in via Umberto Calosso e non è più riuscito ad uscirne dato che sulle sue zampe erano legati dei lacci che sono rimasti impigliati ai rami.

La sala operativa del comando di Roma ha inviato la Squadra vvf 10/A che è prontamente intervenuta sul luogo. Dopo la liberazione da parte del personale dei vigili del fuoco il volatile è stato consegnato ad una volontaria, per la custodia e la messa in sicurezza.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo