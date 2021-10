Rotary Club Ostia Golf Cup: solidarietà e sport ad Ardea

Ardea – Si è svolta sabato 16 ottobre 2021 riscuotendo un grande successo la Prima Edizione Rotary Club Ostia Golf Cup ideata e promossa dal Rotary Club Ostia finalizzata a sostenere attraverso una charity progetti del club dedicati al territorio.

Un evento di golf ideato dallo stesso presidente del Rotary Club Ostia Claudio Miglio che come ha detto “… si tratta di una gara di golf a 9 buche valida ai fini dell’handicap, a scopo benefico i cui proventi saranno devoluti a progetti che stiamo portando avanti sul territorio…” e che ha coinvolto oltre che il circolo ospitante la gara anche il Circolo del Golf Casalpalocco che ha contribuito in maniera importante nella promozione dell’evento facendo da partner all’iniziativa.

La “Prima Edizione Rotary Club Ostia Golf Cup” è stata una gara a 9 buche stableford con partenze ad orari scaglionati tenuto conto della imponente affluenza del numero dei giocatori iscritti e che di giorno in giorno, nell’ultima settimana, aumentavano in maniera esponenziale tanto da creare delle vere e proprie liste d’attesa. Infatti, come ha ricordato Michele Cola segretario del Circolo ospitante “..la gara l’avevamo pianificata con partenze shotgun ma avendo numerosi giocatori in lista d’attesa, nelle ultime 72 ore, abbiamo concordato con il Presidente del Rotary Club Ostia le partenze classiche ogni dodici minuti, proprio nello spirito di non lasciare nessuno fuori e dare l’opportunità a tutti di poter partecipare all’evento.” I primi giocatori che hanno aperto la gara hanno giocato con un tee time fissato fin dalle 8,30 e gli ultimi alle 11,50 circa. Un percorso a 9 buche, in un campo par 35, disegnate attorno a tre laghetti alimentati da sorgenti naturali, che costituiscono un percorso molto tecnico, oltre che divertente, e che può mettere in difficoltà anche i giocatori più esperti, col quale, tuttavia, si sono cimentati giocatori con handicap molto basso e giocatori neofiti che hanno saputo tenere testa, oltre che ai tempi di gioco da rispettare, anche ad un campo apparentemente facile ma ricco di insidie. Alle 15,15 tutti i giocatori avevano terminato le nove buche ed erano pronti per la premiazione. Più di 70 giocatori si sono contesi con il risultato ottenuto dal giro a 9 buche, i 16 premi messi a disposizione dal main sponsor della gara lo Studio Immobiliare Chiara Zamboni Team. I giocatori che si sono qualificati come primo lordo e primo netto della gara si sono aggiudicati dei veri e propri trofei realizzati appositamente per la gara.

Targhe e asciugamani sono stati aggiudicati a coloro che hanno conseguito risultati di primi e secondi nella seconda categoria di gioco, primo lady e prim senior. Altri premi come portascarpe, palline e tee, sono andati ai giocatori che hanno vinto i “Premi Speciali” ovvero coloro che si sono distinti nel: Driving contest femminile e maschile, nel Nearest to the pin. Premi anche previsti per il penultimo classificato e per i giocatori neofiti.

La “Prima Edizione Rotary Club Ostia Golf Cup”, ha previsto anche un pranzo di solidarietà al quale hanno partecipato rotariani, familiari e ospiti golfisti e non. In un salone attiguo alla Club House del Circolo sono state ospitate circa quaranta persone che dalle 13,30 alle 15,30 (orario della premiazione) hanno potuto socializzare tra di loro, nella massima sicurezza e distanze previste dalle regole covid, partecipando con delle piccole donazioni alla raccolta fondi per i progetti che il Rotary Club Ostia sta portando avanti “Pink Room continuare a vivere da protagoniste” dedicato alle donne affette da carcinoma e il progetto dedicato all’inclusione sociale dei portatori di disabilità visiva che giocano a golf “Liberi di sbagliare ”.

Al pranzo, che si è svolto con una ritualità rotariana, hanno presenziato, il presidente del Circolo Mare di Roma nonché Consigliere della Federgolf Lazio Alessandro Cola, il presidente del Circolo di Casalpalocco Mattia Marchetti, il direttore della Cassa Forense Michele Proietti, i past president del Rotary Club Italo Mannucci e Roberto Cepparotti. La grande partecipazione alla gara e al pranzo ha consentito al Rotary Club Ostia, grazie alla generosità di tutti i presenti e a quella dei partner dell’iniziativa di raccogliere i fondi da destinare ad una prima copertura delle suddette iniziative. Le dichiarazioni. Alessandro Cola, presidente del Circolo Mare di Roma nonché Consigliere della Federgolf Lazio, ha salutato tutti i presenti al pranzo “..sono molto contento della bella giornata che il Rotary Club Ostia ci ha offerto di vivere, tenuto conto che da ormai dal 2020 anche le gare di golf hanno risentito di partecipazione e entusiasmo e spero in una prossima iniziativa di questo genere in primavera. Ma sono soprattutto molto contento dello scopo benefico che questa iniziativa include e che da quel che vedo è stato molto sentito”. Mattia Marchetti, presidente del Circolo del Golf Casalpalocco e partner dell’evento “… una manifestazione o un evento importante nel suo genere per lo scopo di charity sottostante. È ormai qualche tempo che anche il nostro circolo ha stretto una collaborazione con il Rotary Club di Ostia proprio in un’ottica di restituire qualcosa al territorio del quale anche noi “più fortunati” facciamo parte”.

Claudio Miglio, presidente del Rotary Club Ostia “… un evento all’insegna della solidarietà, dello sport e dei valori rotariani. Siamo riusciti a coinvolgere più di settanta persone in una gara a 9 buche di golf valida per l’handicap. Tutti per gran parte hanno contribuito anche alla raccolta fondi che destineremo ai nostri due progetti “Pink Room continuare a vivere da protagoniste” dedicato alle donne affette da carcinoma e il progetto dedicato all’inclusione sociale dei portatori di disabilità visiva che giocano a golf “Liberi di sbagliare”. Un ringraziamento speciale a tutti coloro che hanno partecipato fin dalle prime luci dell’alba alla riuscita di questo grande evento. Il Rotary è servizio, è solidarietà, è amicizia. Oggi abbiamo avuto il riscontro che questi valori appartengono a tutti i rotariani e a tutti coloro che hanno preso parte a questa bellissima iniziativa”.

