Tpl ad Ardea, nuovi orari e percorsi della linea Ex 4Bis: i dettagli

Ardea – Sono entrati in vigore dal 18 ottobre i nuovi orari e percorsi della linea ex 4Bis, validi fino al 22 ottobre 2021.

“Al fine di adeguare il servizio alle differenti esigenze degli Istituti Scolastici – si legge in una nota dell’Amministrazione – e agevolare l’utenza, in attesa degli orari definitivi, si informa l’utenza che orari e percorsi della linea ex 4BIS hanno subito importanti variazioni. La Linea 4BIS è stata suddivisa in funzione del percorso per cui denominata Linea 1, Linea 2 e Linea 1 e 2 (completa), come di seguito riportato.

La mattina (ingresso scuola) il percorso resta invariato seppur con nuove denominazioni (Linea 1, Linea 2) in funzione del percorso. Al pomeriggio (uscita scuola) la linea vedrà l’impiego di 2 bus, denominati Linea 1 e Linea 2, che effettueranno percorsi e orari diversi.

Orari di ingresso e di uscita

Ingresso

• Ore 6.30 dal Samoa (Linea 1) – 2 AUTOBUS

• Ore 6.50 da Caronti (Linea 2)

• Ore 8.15 dal Samoa (Linea 1)

• Ore 8.30 da Caronti (Linea 2)

Uscita

• Ore 12:50 Linea 1 e Linea 2 (Giro Completo)

• Ore 13:50 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

• Ore 14:40 Linea 1 e Linea 2 (due bus)

• Ore 15:25 Linea 1 e Linea 2 (Giro Completo)

• Ore 16:10 Linea 1 e Linea 2 (Giro Completo)

Per ogni orario: Ipsia/Pascal, Copernico, P.zza S. Benedetto.

Dal 1 Ottobre 2021, la linea 5 (urbana – vedi percorso nella mappa) solo per la corsa delle 13:40 si fermerà a raccogliere gli studenti della scuola media Virgilio di Ardea (14:10 circa), proseguendo per Viale Nuova Florida con deviazione per via Rieti, via Pavia, via Legnano, viale Nuova Florida e capolinea.

Si ricorda che sono disponibili gli abbonamenti mensili e trimestrali presso i punti vendita presenti lungo le tratte servite dal servizio e visionabili al seguente link Punti Vendita Lazio Mobilità.

PERCORSI INGRESSO

Linea 1

• Samoa

• Colle Romito

• Via delle Pinete

• Nuova California

• Delegazione comunale TSL

• Viale San Lorenzo

• Via Laurentina

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Bar Mancini

• Nuova Florida

• Pomezia

Linea 2

• Bivio Caronti

• Via Laurentina

• Castagnetta

• Rio Verde (Bar Sgrò)

• Museo Manzù

• Ardea Rocca

• Via Laurentina

• Banditella (frutteria)

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Via Campo Selva

• Via Campo Selva (angolo Largo Genova – Passerini)

• Via Pratica di Mare (angolo via Trento)

• Pomezia

PERCORSI USCITA

Linea 2 (giro corto)

• Pomezia (scuole tutte)

• Torvaianica Alta

• Via Campo Selva

• Cervoni

• Tor San Lorenzo (Nuova California)

• Colle Romito

• Samoa (Lido dei Pini)

Linea 1 (giro corto)

• Pomezia (scuole tutte)

• Pontina

• Castagnetta

• Rio Verde

• Ardea Rocca

• Bar Mancini

• Banditella

• Nuova Florida (Tutte le Fermate)

Linea 1 e Linea 2 (Giro Completo)

• Pomezia (scuole tutte)

• Pontina

• Caronti

• Castagnetta

• Rio Verde

• Viale Nuova Florida

• Via Campo Selva

• Rotonda Idrica (Cervoni)

• Banditella

• Bar Mancini

• Ardea Rocca (ripartenza direzione Tor San Lorenzo)

• Viale San Lorenzo

• Nuova California

• Delegazione comunale Tor San Lorenzo

• Via Enea

• Via delle Pinete

• Colle Romito

• Samoa (Lido dei Pini)

