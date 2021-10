“Vince chi ne esce”: a Fiumicino una giornata contro il gioco d’azzardo

Fiumicino – La Cooperativa sociale integrata Mobi.Di ha organizzato l’evento “Vince chi ne esce” che fa parte del progetto della Regione Lazio “Sportello Informativo Distrettuale per la prevenzione e il trattamento del disturbo da gioco d’azzardo”, con l’obiettivo di mettere a disposizione dei cittadini un servizio di ascolto e sostegno, attraverso la creazione di percorsi e strategie in base ai bisogni di ognuno. L’evento si terrà sabato 23 ottobre 2021 in piazza Grassi a Fiumicino.

“La dipendenza da Gioco d’azzardo – scrive in una nota il presidente Marco Cellarosi – diventa tale quando il gioco diventa una necessità vitale della quale non si può fare a meno e quando l’azzardo alla vincita compromette la capacità di riconoscere il rischio di perdita di grosse somme di denaro. L’informazione e la prevenzione sono i punti centrali dell’evento”.

Il programma dell’evento prevede: uno spazio informativo dalle 16:00 alle 22:00 in cui si parlerà dei rischi che la dipendenza da gioco d’azzardo ha sulla salute, sulle scelte economiche e sulle relazioni sociali e familiari; giochi di società dalle 16:00 alle 18:00, un mezzo per favorire momenti di aggregazione e condivisione. Saranno messi a disposizione dei cittadini tavoli di gioco (dama, scacchi, shangai, forza quattro, jenga) per vivere l’esperienza di un sano divertimento.

Uno spazio denominato “il cane come terapia” (dalle ore 16:00 alle 18:00) dove saranno date informazioni e svolti giochi con l’educatrice cinofila: il cane da pet-therapy nella cura della ludopatia, una relazione che aiuta e sostiene l’autostima, il riconoscimento emotivo e le relazioni sociali; non mancherà un’area concerti, un momento di intrattenimento e piacere: alle 17:00 ci sarà il concerto “Vuino” Acustic duo, alle 19:00 si terrà il concerto “Peggy Sue and the Dynamites”, musica vintage e rock’n’roll band ’50/’60.

