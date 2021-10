A Fiumicino un torneo di burraco per beneficenza a favore dei malati onco-ematologici

Fiumicino – Domenica 24 ottobre 2021 ore 15,30 presso il Salsedine in via della Scafa 143 si svolgerà il Torneo organizzato dalla A.s.d. Corallo d’Argento iscritta alla Federazione Italiana Gioco Burraco e dell’ Associazione R.a.p.

Il ricavato dell’evento sarà devoluto alla Associazione Bianco Airone Pazienti Onlus che da circa 20 anni persegue finalità di solidarietà sociale e socio sanitarie, per agevolare la vita dei malati affetti da patologie onco-ematologiche.

“Ringrazio tutti gli organizzatori del torneo per aver pensato alla nostra associazione come beneficiaria del ricavato dell’evento – dichiara il Presidente Giuseppe Ferlito -. Proprio dalla sede di Fiumicino è iniziato un servizio di accompagnamento per i pazienti che effettuano terapie onco-ematologiche. Purtroppo dobbiamo prendere atto, così come è emerso anche nel nostro convegno ‘Mai Soli’ di un notevole aumento delle persone che vivono sole e senza una rete familiare in grado di poter dare tutto l’aiuto necessario ad un paziente che effettua terapie ‘pesanti’ e continuative”.

“Per questo motivo – prosegue – abbiamo pensato di impegnare il ricavato dell’evento di domenica alla creazione di un fondo dedicato a donare ore di assistenza domestica. Per tutti coloro che vorranno contribuire a questa iniziativa senza partecipare al torneo possono effettuare comunque una donazione volontaria presso l’evento oppure andando sul nostro sito www.biancoairone.it ed effettuare un bonifico aggiungendo la dicitura ‘Assistenza Domestica’.

La quota di partecipazione al torneo è di 13 euro a giocatore compreso un piccolo buffet e, secondo classifica, ci saranno diversi premi messi in palio anche dai seguenti sponsor: La Regina di Bellezza di Ostia Lido- Pizzeria dei Campioni di Roma -Coffeé&Caffè di Fiumicino – Bar Isola del Caffè di Focene.

Per partecipare al torneo è necessario iscriversi contattando Aldo al 3356376857 oppure Gabriella al 3498395875 e Anna al 3455798688.

