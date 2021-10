Aranova, saltano le fogne e i liquami invadono la strada. Severini: “Non si può dimenticare una parte del territorio”

Fiumicino – “Saltano le tubature delle fogne e l’incrocio fra via De Sica e via Sordi si riempie di liquami. Una scena che fa ancora più rabbia se si pensa che a denunciare quanto sta avvenendo sono i residenti delle Muracciole, le palazzine che si trovano sopra la scuola media di via Galtelli”.

E’ quanto si legge in una nota a firma di Roberto Severini, capogruppo della lista civica Crescere Insieme, che aggiunge “Davanti alla scuola media il Comune provvede a ripulire le strade e a tagliare l’erba ma chi abita sopra sembra completamente abbandonato. Da tempo i residenti delle Muracciole chiedono interventi ma l’Amministrazione resta sorda al grido dei cittadini che continuano a vivere tra erba incolta che ha oramai raggiunto anche la carreggiata stradale”.

“Così non si può più andare avanti. Abbiamo subito inviato all’assessorato competente la segnalazione della liquami. Ora ci auguriamo un più che celere intervento che ripristini le tubature e riporti il decoro nell’intera area. Non si può abbandonare una parte di territorio“, conclude.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino