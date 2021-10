Ardea, “Domus”: è attiva la nuova piattaforma per richiedere il cambio di residenza

Ardea – E’ attiva dal 1 ottobre 2021 la piattaforma Domus per le richieste del cambio di residenza nel comune di Ardea.

“Con Domus stiamo riducendo i tempi di lavorazione delle pratiche che risultano formalmente più corrette e complete grazie alla procedura guidata”, si legge in una nota dell’assessore Alessandro Possidoni.

“Già molti cittadini hanno utilizzato la nuova piattaforma – prosegue -: in alcuni casi si trattava di prime richieste, in altri casi si trattava di cittadini che hanno preferito ripresentare, attraverso Domus, la domanda già inviata tempo fa: in questo ultimo caso, facendo un confronto con la domanda inizialmente presentata dal cittadino, i moduli sono risultati compilati correttamente ed è stato possibile effettuare il cambio di residenza”.

“Per venire incontro ai cittadini – aggiunge Possidoni -, oltre alla guida già pubblicata sul sito del comune di Ardea, stiamo preparando delle schede informative con i vari documenti necessari al cambio di residenza, prendendo in considerazioni le varie tipologie di richiedenti (già residenti nel comune, provenienti da altri comuni, stranieri con permesso di soggiorno, ecc.). In questo modo, avrete un ulteriore aiuto nel procedimento di cambio residenza”.

