Baccini: “Poca luce sulla complanare di Aranova, il Comune chiami Anas”

Fiumicino – Questa mattina il consigliere Mario Baccini ha depositato un’interpellanza per chiedere al Sindaco e all’Assessore ai lavori pubblici di sollecitare l’intervento di Anas per la complanare di Aranova.

“Molti cittadini mi hanno segnalato che ci sono problemi dovuti alla scarsa illuminazione e al degrado di sterpaglie e rovi che circondano la complanare di Aranova e ne impediscono l’utilizzo in sicurezza – spiega il coordinatore del centrodestra e civiche che aggiunge -. La popolazione di Aranova chiede che sia illuminata la complanare dell’Aurelia, dalla rotonda in costruzione al km 23 fino a Largo Goni. Già dieci anni fa, su quel tratto di strada c’è stato un incidente mortale e, in quell’occasione, l’Anas promise che l’avrebbe illuminata. Purtroppo, a quella promessa non venne dato alcun seguito”.

“È la via più importante per l’accesso alla località di Aranova e la sua messa in sicurezza dovrebbe essere una priorità. Per questo – conclude Baccini- ho rivolto un’interpellanza al sindaco e all’assessore ai lavori pubblici perché si adoperino presso Anas per sollecitare la messa in sicurezza della complanare”.

