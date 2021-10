Dalla Regione 14mila euro per rilanciare Museo del Sax di Fiumicino e l’Ecomuseo del Litorale romano

Fiumicino – “Musei e archivi storici racchiudono la nostra cultura, la nostra storia, le nostre tradizioni. Uno scrigno all’interno del quale riscoprire le nostre origini, ciò che siamo e siamo stati. Ma anche un’importante testimonianza delle bellezze dei nostri territori e un volano per dare finalmente ali a quel turismo lento su cui stiamo puntando per valorizzare i Comuni e i territori della Provincia”.

Lo dichiara la consigliera regionale del Pd Lazio, Michela Califano, che in una nota aggiunge: “Ecco perché quest’anno, dopo le restrizioni dovute alla pandemia, assume ancora più valore il finanziamento regionale per i luoghi della cultura che abbiamo messo in campo. Un modo per poter riprendere a vivere questi luoghi, visitare una mostra, partecipare a un’attività didattica, tornare a studiare nelle sale biblioteche e negli archivi storici delle reti regionali”.

“A fronte di questo sono davvero soddisfatta che alcuni dei più bei luoghi dei Comuni di Fiumicino, Santa Marinella, Allumiere e Tolfa siano rientrati in questo avviso pubblico. In particolare saranno finanziati con 7mila euro a testa lo splendido Museo del Sax di Fiumicino e l’Ecomuseo del Litorale romano. Stessa cifra per il Museo del Mare e della Navigazione antica di Santa Marinella, il Museo archeologico naturalistico Adolfo Klitsche De La Grange di Allumiere e il Museo civico archeologico di Tolfa. Dopo la grande campagna di vaccinazione ora vogliamo tornare a vivere”, conclude.

