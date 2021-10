Previsioni meteo Italia

SITUAZIONE. L’anticiclone subtropicale che sta determinando un inizio di settimana all’insegna della stabilità atmosferica con clima molto mite di giorno subirà un indebolimento già a partire da mercoledì, quando dall’Atlantico i flussi perturbati torneranno ad abbassarsi di latitudine avvicinandosi al Mediterraneo. I primi segnali di un cambiamento si avvertiranno mercoledì su parte del Nord, con aumento delle nubi in Liguria e tra Alpi e alta Val Padana, dove giungeranno anche le prime piogge prefrontali. Ma sarà giovedì che una perturbazione atlantica smantellerà l’anticiclone facendo il suo ingresso sul Mediterraneo centrale ed innescando un peggioramento su parte del Nord e delle regioni tirreniche. Venerdì la perturbazione lascerà gradualmente il Nord Italia dove tornerà a prevalere il bel tempo, mentre si attarderà al Centro-Sud con ancora qualche pioggia.

METEO MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE. Sarà ancora una giornata stabile e in prevalenza soleggiata su gran parte d’Italia, anche se al Nord si cominceranno ad avvertire gli effetti dell’avvicinamento del flusso atlantico, con le prime nubi che di addosseranno alla Liguria e alle Prealpi, tanto che entro sera giungerà anche qualche piovasco su alto Piemonte, alta Lombardia, Friuli VG e Levante Ligure. Prime piogge in arrivo anche sull’alta Toscana. Clima sempre piuttosto mite con temperature in ulteriore lieve aumento al Centro-Sud, in lieve calo solo al Nordovest.

Evoluzione meteo Lazio

MERCOLEDI’: anticiclone in graduale indebolimento sulle regioni del medio Tirreno, per l’avanzare di correnti atlantiche; tempo stabile e sole alternato a qualche nube su Umbria, Lazio e bassa Toscana, mentre troveremo nuvolosità a tratti irregolari sulla medio-alta Toscana, associata a possibili isolati e deboli piovaschi, più probabili sul comparto appenninico. Locali foschie o banchi di nubi basse, nottetempo ed al mattino sulle vallate Tosco-Umbre e localmente tra valle del Tevere, reatino e frusinate. Clima ancora freddo al mattino su interne e fondovalle Umbro-Laziali, minime in rialzo sulla Toscana. Venti in rotazione a Sud-Ovest, a tratti moderati sui settori costieri, specie toscani, e lungo l’Appennino. Mari da poco mossi a mossi i bacini toscani.

Commento del previsore Lazio

Noteremo condizioni pressoché stabili sino a mercoledì compreso, seppur con nubi in aumento su medio-alta Toscana e qualche pioviggine/piovasco sugli estremi comparti settentrionali. Tempo in successivo peggioramento dal 21 ottobre, con qualche pioggia o locale rovescio; fenomeni dal carattere debole/moderato e piuttosto circoscritti nello spazio; si rimarrà comunque sotto blande e umide correnti atlantiche sino alla prima parte di sabato. Nei giorni seguenti ritroveremo un miglioramento. Temperature in rialzo specie nelle minime; venti che diverranno progressivamente moderati meridionali; anche rafficati su coste e Appennino.

