Tampon tax, nel Lazio crolla l’Iva per gli assorbenti: è la prima Regione d’Italia

Roma – “Sono felice che il governo Draghi abbia affrontato anche la questione della tampon tax, per mettere l’Italia al passo con gli altri Paesi europei e non solo, che da tempo hanno ridotto e abolito questa tassa iniqua sui prodotti femminili”. Lo dichiara in una nota il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“Il Lazio è la prima Regione in Italia ad aver avviato l’iter per avere una legge regionale che pone fine a una grande ingiustizia sociale. La nostra legge, a firma della consigliera regionale Sara Battisti, permetterà di far rientrare i prodotti igienici femminili nei cosiddetti beni necessari, riducendo drasticamente l’Iva, restituendo alle donne la differenza tra l’Iva al 22% e quella al 4%”.

“Si tratta di una norma di civiltà che non riguarda solo le donne – conclude – ma che tocca il portafoglio anche delle loro famiglie. Ci auguriamo che non ci sia nessun intoppo e che presto il taglio della tampon tax diventi realtà”.

(Il Faro online)