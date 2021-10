Terracina, la presentazione del libro Fare Verde “La Terra e la rugiada”: un’idea diversa di ecologia

Terracina – Fin dalla sua costituzione l’obiettivo dell’associazione ambientalista Fare Verde è stata sempre quella di promuovere “una società più sobria, impegnata in un consumo responsabile delle risorse della terra, attenta ai diritti delle generazioni future e alla preservazione degli ecosistemi”; riaffermare una filosofia organica che significa “una concezione tradizionale della vita e del mondo, il senso del sacro, i legami solidaristici e comunitari, i valori non materiali dell’uomo, il rapporto organico ed integrale con la Natura”.

Sabato 23 ottobre alle 17 e 30 proprio presso la Sala Conferenze dell’ex Giudice di Pace di Terracina si terrà la presentazione del libro Fare Verde “La Terra e la rugiada” a cura di Sandro Marano, l’autore che presenterà ai presenti come i volontari dell’associazione, nel corso di questi anni, hanno dedicato una parte del loro tempo, delle loro energie, il loro entusiasmo e le loro speranze a far crescere una comunità, a difendere e divulgare un’idea diversa di ecologia.

Con il patrocinio del Comune di Terracina si cercherà di offrire al lettore un testo, ovviamente poco incline alla “grande diffusione e distribuzione”, incentrato su tematiche ambientali ad ampio raggio, passando dalla critica al modello di sviluppo, all’analisi delle teorie della Decrescita, dalla riscoperta dei valori comunitari e del rapporto organico con la natura, alla tutela vera e propria dell’ambiente, con approfondimenti su temi di più stretta attualità quali energia, rifiuti, inquinamento, salute.

Una buona occasione, organizzata dai Gruppi Locali della Provincia di Latina, per conoscere meglio la storia di una delle associazioni ecologiste del panorama nazionale, le cui idee-forza che l’hanno contraddistinta da sempre possiamo riassumere in: ecologia profonda, autonomia e volontariato.

Restiamo a disposizione di quanti vorranno avvicinarsi, scoprire o approfondire la nostra visione dell’Ambiente…“senza compromessi”.

