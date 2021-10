Roma, dramma a Giulio Agricola: uomo investito e ucciso dalla metropolitana

Roma – Dramma alla periferia di Roma. Intorno alle 17,00, infatti, i Vigili del Fuoco sono intervenuti alla fermata della metropolitana linea A Giulio Agricola dove un uomo, per cause ancora d’accertare, è stato investito dal treno in transito. I pompieri, giunti sul posto con specifiche attrezzature, hanno sollevato la motrice della metropolitana per liberare la persona coinvolta, ma ormai deceduta, mettendola a disposizione dell’autorità giudiziaria. Sul posto anche il personale sanitario del 118 e le forze dell’ordine per gli accertamenti di rito.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Roma Città Metropolitana

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram sulle notizie dall’Italia e dal mondo