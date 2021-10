Cocaina, eroina e hashish pronto per lo spaccio: nei guai un 53enne di Fondi

Fondi – Nell’odierna mattinata, in Fondi, i carabinieri hanno deferito all’A.G. un 53enne del posto, poiché trovato in possesso di sostanza stupefacente.

I militari hanno sottoposto l’uomo a perquisizione domiciliari, rinvenendo all’interno dell’abitazione gr. 3,26 di cocaina già suddivisa in 5 dosi, gr. 0,95 di eroina suddivisa in 6 dosi, una pallina di hashish dal peso complessivo di gr. 0,88 e del materiale per il confezionamento della droga.

Il 53enne, già noto alle forze dell’ordine, è stato quindi denunciato all’a. g. per la detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, e la droga rinvenuta è stata posta sotto sequestro a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fondi

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fondi