Diritti dei disabili: al Centro Leonardo di Fiumicino un seminario sulla Convenzione Onu

Fiumicino – Il Centro Commerciale Leonardo, da sempre attento alle tematiche sociali del territorio, insieme alla Fondazione Foedus, e Primo Consumo, l’associazione che da anni opera a Fiumicino a sostegno dei diritti dei consumatori, hanno organizzato, per il prossimo lunedì 25 ottobre, un interessante seminario dal titolo: “Convenzione ONU sui diritti dei disabili”. Seminario che precede la “Giornata Internazionale delle persone con Disabilità” (riconosciuta nel 1993 anche come Giornata Europea delle Persone con Disabilità dalla Commissione Europea, in accordo con l’Organizzazione delle Nazioni Unite), del prossimo 3 dicembre.

Lo scopo del seminario, oltre ad approfondire le indicazioni poste sulla Carta dei Diritti dei Disabili delle Nazioni Unite è anche quello di andare oltre i luoghi comuni. Da sempre infatti la persona disabile viene vista più come individuo bisognoso di cure mediche e/o protezione sociale, anziché come persona capace di rivendicare i propri diritti e prendere le opportune decisioni per essere membro attivo e totalmente incluso nella società come sancisce appunto la Convenzione ONU sui Diritti dei Disabili.

Altro obiettivo dell’iniziativa è quello di segnalare e monitorare la qualità dell’operato delle singole unità locali, inerente le aree tematiche evidenziate dalla Convenzione. Dall’analisi dei documenti pervenuti (basati su un protocollo d’indagine studiato appositamente), verranno prodotte delle schede valutative con la finalità di fornire informazioni di ritorno, sia alle Agenzie Speciali (corpi valutativi previsti dalla Convenzione), sia alle strutture Statali, Regionali e Comunali per decidere come e dove allocare i finanziamenti a sostegno delle strutture più meritevoli.

Alle ore 09:30 di lunedì 25 ottobre, l’On. Mario Baccini, Presidente della Fondazione Foedus, aprirà i lavori della conferenza, insieme a Stefano Pessina, Head of Asset Management Shopping Centers – Generali Real Estate e dal Direttore del Centro Commerciale Leonardo, Gianpiero Campoli.

A seguire, all’interno della Galleria del Centro Leonardo, numerose personalità istituzionali si susseguiranno nei diversi dibattiti tematici, moderati dalla giornalista del TG2, Antonietta Spadorcia. Fra gli autorevoli ospiti e relatori, il professore Urbano Stenta, capo delegazione all’ONU perla convenzione sui diritti dei Disabili e direttore Dipartimento disabilità fisiche, mentali e senili di Primo Consumo.

Interverranno, quindi, in presenza o da remoto, l’On. Benedetto della Vedova, Sottosegretario di Stato per gli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale, insieme all’On. Lisa Noja, Deputata del Parlamento Italiano, ed all’Ambasciatore Giorgio Marrapodi, Direttore Generale Cooperazione allo Sviluppo,

Dalle 15:30 la sessione pomeridiana proseguirà con la tavola Rotonda moderata dal professor Roberto Tasciotti, responsabile del centro studi di Fiumicino, già membro di commissioni per sport e disabilità. Interverranno la Professoressa Lolita Guliman, che presenterà la “Piattaforma Nazionale Disabilità” e l’Avvocato Annamaria Anselmi, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Fiumicino, mentre Enrico De Nonnis discuterà di Disabilità e Scuola, Alessia De Angelis porterà la propria esperienza su Disabilità e lo Sporte Rita Di Sano racconterà i progetti di ANCOS Cooperativa del Terzo Settore.

“Nel marzo di quest’anno l’Unione europea ha inviato a tutti i Paesi membri, 27, un documento in cui si insiste perché tutti i Paesi rispettino la convenzione ONU sui diritti dei disabili. Questo perché la convenzione approvata nel 2006, e ratificata dall’Assemblea Generale il 13 dicembre dello stesso anno, non è stata applicata da nessun Paese europeo in modo corretto. L’Unione Europea afferma nel documento inviato agli Stati membri che qualora si continui in questo modo e non si tiene conto veramente de contenuto della convenzione l’Unione si rifiuta di pagare le spese che vengono fatte per i disabili. Questo mi sembra importante ed è fondamentale che le persone sappiano che rischio si sta correndo”. Con queste parole il professor Urbano Stenta, Capo delegazione ONU, direttore Dipartimento disabilità fisiche, mentali e senili di Primo Consumo, spiega le ragioni del convegno.

“Il nostro Paese potrà definirsi davvero moderno quando anche la disabilità avrà riconosciuti i suoi ruoli e soprattutto quando le persone con disabilità potranno essere tutelate appieno e dimostrare la loro attività all’interno del sistema paese. Per fare tutto questo bisogna adeguarci a quelle che sono le convenzioni internazionali e nello specifico seguire le indicazioni dell’Europa e della carta dei diritti dei disabili delle Nazioni Unite. Come fondazione Foedus vogliamo sostenere le opportunità e questo convegno sulla disabilità e uno degli strumenti che utilizzeremo per portare all’attenzione del pubblico, degli esperti, delle istituzioni un problema ma anche per sostenere delle soluzioni possibili e ringraziamo il Centro Leonardo e Generali Real Estate per la disponibilità e la condivisione di questi obiettivi”, dice Mario Baccini, presidente della Fondazione Foedus.

“Ospitare questo seminario all’interno del nostro Centro Commerciale è per noi motivo di grande soddisfazione. Ancora una volta la nostra struttura si reinventa e diventa fulcro di iniziative come questa che mette al centro il tema della disabilità. Il seminario, ‘Convenzione ONU sui diritti dei Disabili’, è l’esempio di come un centro commerciale possa contribuire ad amplificare e promuovere un tema così importante e attuale: dare la possibilità alle persone disabili di affermarsi e di competere all’interno della società”, commenta Gianpiero Campoli, direttore del Centro Commerciale di Fiumicino.

“Il centro commerciale del futuro non può essere solo il luogo dello shopping, deve anche essere un luogo di aggregazione e di sviluppo degli interessi della comunità in cui è insite e per cui è al servizio. Deve essere una ‘piazza’ dove si trascorre il proprio tempo, si trovano servizi, ci si ritrova in comunità, si vive. In quest’ottica abbiamo accolto con entusiasmo la proposta della Fondazione Foedus per questo seminario, siamo estremamente soddisfatti di poter dar vita ad un’intera giornata in cui istituzioni e parti sociali si uniscono per cercare di individuare sul territorio personalità significative che portano giorno dopo giorno l’eccellenza nel loro campo di attività”, le parole di Stefano Pessina, Asset Manager di General Real Estate.

