Roma, 85enne scompare dall’ospedale San Camillo: ritrovato all’alba sulla Salaria

Roma – E’ stato ritrovato dai Finanzieri del Comando Provinciale di Roma l’anziano di 85 anni scomparso nella giornata di ieri dall’ospedale San Camillo, di cui si è occupata la trasmissione “Chi l’ha visto”. Una pattuglia del 3° Nucleo Operativo Metropolitano, durante la perlustrazione del territorio, lo ha rintracciato alle prime luci dell’alba a via Salaria, all’altezza dello svincolo per Fidene.

L’uomo, in evidente stato confusionale e con diverse escoriazioni alle braccia e alle mani, era in procinto di scavalcare il guard rail, rischiando di essere investito dalle autovetture in transito.

I militari lo hanno tranquillizzato e atteso l’arrivo dell’ambulanza che ha condotto il pensionato presso un nosocomio della Capitale, dove ha potuto riabbracciare figli e nipoti.

