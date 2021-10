Covid a Fiumicino, sono 117 i positivi accertati: il bollettino del 22 ottobre

Fiumicino – “Sono 117 i positivi nel nostro territorio, secondo i dati forniti oggi dalla Asl Rm 3. Di questi 57 sono donne e 60 uomini, con un’età media di 37 anni. Le località più colpite restano Fiumicino e Isola Sacra col 59% dei casi totali, Fregene con l’11% e Aranova col 9%”. Lo dichiara in una nota stampa, il sindaco di Fiumicino Esterino Montino

“Le notizie che giungono dalla Regione – prosegue il Sindaco – fanno ben sperare. Dai dati pubblicati dall’ente, infatti, si evidenzia che i vaccini anti Covid nel Lazio funzionano. E’ stato comparato l’andamento della curva negli ospedali rispetto ad ottobre 2020. Il risultato è che si è registrato il 69% di contagi giornalieri in meno, il 61% in meno di ricoverati totali in terapia intensiva e il 74% in meno di ricoverati totali”.

