Domeniche a piedi a Pomezia, prosegue la sperimentazioni della ztl

Prosegue la sperimentazione delle domeniche a piedi nel centro di Pomezia, con la chiusura al traffico veicolare di piazza Indipendenza dalle 10 alle 20.

Con il centro storico trasformato in una grande area pedonale, le associazioni sportive del territorio hanno scelto di scendere in piazza per diffondere i valori e la cultura dello sport.

Ogni domenica diverse società e associazioni sportive saranno in piazza Indipendenza per promuovere le loro attività: “Un’occasione importante per le numerose realtà che si occupano di sport nella nostra Città – spiega l’Assessore Giuseppe Raspa – che consentirà alla cittadinanza, e in particolare ai più giovani, di conoscere un mondo fatto di squadre, allenamento, dedizione, passione, sfida e gioco”.

“Siamo felici di vedere viva la piazza principale di Pomezia ogni domenica – aggiunge il Sindaco Adriano Zuccalà – L’obiettivo delle domeniche a piedi è proprio questo: restituire alla cittadinanza e alle associazioni del territorio uno spazio libero dalle auto e ricco di aggregazione e partecipazione”.

