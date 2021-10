Lavori anti-erosione a Ostia Levante, le associazioni di Ostia diffidano la Regione

Ostia – Le associazioni di Ostia si schierano contro i lavori annunciati nei giorni scorsi dalla Regione Lazio per salvaguardare Ostia Levante dall’erosione costiera (leggi qui).

Federbalneari Roma, Anab-Sezione Lazio, Il Cavalluccio Marino, Co.Ge.Mo-Consorzio di gestione e tutela dei molluschi e Ostia Surf hanno infatti firmato una diffida a procedere con la realizzazione dei pennelli a T, considerati troppo pericolosi per la conservazione dell’ambiente circostante.

“Siamo molto preoccupati per gli effetti negativi che quest’opera può generare sull’ambiente emerso e sommerso circostante – spiegano dall’Anab -, ovvero processi di erosione della costa nelle zone limitrofe, formazione di correnti di ritorno, aderenti al pennello e/o tra un pennello e l’altro, che sono molto pericolose per i bagnanti, che così rischiano di annegare. E si rischiano anche conseguenze negative legate ad habitat naturali, al mantenimento delle biodiversità marine e dunali sui tratti di spiaggia della tenuta presidenziale e in quelle di Castelporziano e Capocotta”.

“Per questo – raccontano – abbiamo deciso di sostenere e fare nostra la diffida avanzata dalle altre associazioni. Quello che ci chiediamo è se non esistano soluzioni differenti più in linea con la ‘transizione ecologica’ sostenibili paesaggisticamente, ambientalmente ed economicamente”.

