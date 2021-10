Fiumicino: fili della corrente scoperti al Parco Cetorelli, meta preferita dei bambini

Fiumicino – E’ uno di quegli esempi tutti italiani del “non succede nulla finché non ci scappa il morto“. E non stiamo parlando di un modo di dire, ma di un pericolo reale, concreto. Stiamo parlando del Parco Cetorelli, uno spazio attrezzato con giochi per bambini tra i più frequentati dell’Isola Sacra.

In quello spazio, ciclicamente preda di vandali che distruggono i giochi per i bambini, che rovinano le panchine e riescono anche a rompere il mattonato, assistiamo anche ad una manutenzione del verde piuttosto approssimativa. Scandalizzati? Eppure non è nulla, rispetto al pericolo con il quale gli stessi bambini sono costretti a convivere. Molti dei pali dell’illuminazione nel Parco Cetorelli, infatti, sono privi del “coperchio” di protezione rispetto alla cavità che ospita i cavi elettrici.

Una situazione segnalata da tempo, per la quale proprio ieri sera è arrivato via mail un impegno dell’Amministrazione comunale – positivo, seppur tardivo – ad andare a controllare (vedremo con quali tempistiche…) per capire se la competenza sia direttamente del Comune o sia ascrivibile a qualcun altro.

Nel frattempo il pericolo esiste, ed è concreto. Le luci infatti sono alimentate, e pensare che il solo temporizzatore basti ad evitare una tragedia è una considerazione a dir poco avventata. L’auspicio è che l’intervento sia rapido e risolutivo, e che il Parco Cetorelli abbia finalmente l’attenzione che merita.

