Fiumicino, potenziate le corse Tpl per studenti e pendolari: ecco tutte le novità

Fiumicino – “Per venire incontro alle esigenze di pendolari e studenti Trotta Bus e gli Uffici dell’Area Trasporti del Comune hanno elaborato alcune importanti modifiche alle linee e agli orari del Tpl, a partire da martedì 26 ottobre”. Lo afferma l’assessore ai Trasporti, Paolo Calicchio.

“Nello specifico saranno potenziate le corse delle linee 1 e 2, 3 destra e 3 sinistra e della 13 – spiega l’assessore -. Sulla linea 3 destra, per limitare i tempi di attesa degli studenti dell’istituto agrario Da Vinci di Viale Maria, si realizzerà un passaggio deviato all’interno di Passoscuro, evitando il transito presso l’Ospedale di Palidoro. Sempre in quest’ottica sono state raddoppiate le navette per l’uscita delle ore 13.00, per consentire un deflusso in sicurezza degli studenti, tra i maggiori fruitori del Tpl”.

“Anche per le altre uscite scolastiche su orari scaglionati, previste dai calendari proposti dalle dirigenze, si è proceduto ad inserire delle linee supplementari – aggiunge Calicchio -. La linea 14 è stata raddoppiata negli orari scolastici con una corsa bis da Aranova a Maccarese. Inoltre, sulle le linee 4 e 10 sono state inserite le corse durante i giorni festivi. La linea 4, con il passaggio diretto sul Ponte Due Giugno, ha reso più agevoli gli spostamenti degli studenti dell’Istituto Paolo Baffi, riducendo i tempi di attesa con le coincidenze delle altre linee. La linea 2, inoltre, avrà una corsa in più alle ore 06.05, mentre anche per la 9, diretta alla Fiera di Roma, sono stati modificati alcuni orari per consentire collegamenti più agevoli con la Capitale”.

“Infine, la linea 8 seguirà un nuovo percorso servendo in maniera più agevole e diretta sia l’aeroporto Leonardo Da Vinci che il Museo delle Navi. Sono state poi verificate e armonizzate le coincidenze di tutte le quindici linee dislocate nel territorio comunale – conclude l’assessore -. Le modifiche consentiranno in parte di dare riposte alle necessità espresse da comitati, cittadini, studenti e pendolari rendendo di fatto il nostro servizio di Tpl sempre più efficiente. Lo specifico degli orari e delle percorrenze delle varie linee, con le modifiche apportate, è consultabile sul sito della società www.trotta.it e sull’applicazione di Moovit”.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Fiumicino

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Fiumicino