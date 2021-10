Melbourne esce da sesto lockdown: niente più coprifuoco e attività tutte riaperte

Melbourne – La città di Melbourne esce dal sesto lockdown e comincia ad allentare le regole per il contrasto all’aumenti dei contagi covid. Dall’inizio della pandemia a marzo 2020, la città australiana ha trascorso oltre 260 giorni in un regime di misure restrittive. L’ultimo lockdown è cominciato all’inizio di agosto ed è durato 77 giorni. L’allentamento è cominciato quando lo stato di Victoria ha raggiunto il 77% di vaccinati nella fascia over 16 della popolazione. Da qualche ora, quindi, è stato rimosso il coprifuoco che vietava di uscire tra le 21 e le 5 del mattino, con movimenti consentiti solo in caso di emergenza.

Ora, mentre l’Australia si avvia verso l’estate, gli abitanti di Melbourne possono ricevere fino a 10 persone nelle proprie abitazioni: fino a ieri, le visite erano totalmente vietate. All’esterno, adesso, consentiti anche assembramenti di 15 persone. Riaprono ristoranti, pub e negozi, anche se con regole rigide: barbieri e parrucchieri, ad esempio, possono ricevere al massimo 5 clienti contemporaneamente nei saloni. I clienti devono essere muniti di green pass e dimostrare di aver ricevuto 2 dosi di vaccino. (fonte Adnkronos)