Montalto, riparte la rassegna “Culturalmente Kids”

Montalto – Giovedì 28 ottobre alle ore 15 con “Lanterne mostruose” la biblioteca comunale riparte con le letture a voce alta e i laboratori creativi della rassegna #culturalmentekids, in collaborazione con Il Bianconiglio

Tanti gli appuntamenti che animeranno nuovamente la sala ragazzi della biblioteca comunale tra letture e creatività. “Finalmente ripartono le attività in biblioteca – commenta l’assessore alla cultura Silvia Nardi –. In questo periodo la biblioteca comunale ha continuato ad offrire i suoi servizi agli utenti ma riuscire a programmare nuovamente le letture e i laboratori, dopo un anno di stop, mi rende particolarmente entusiasta data anche la grande partecipazione negli anni scorsi e l’ottimo risultato raggiunto dalle letture estive presso il Centro Servizi di Via Tevere tanto da divenire un appuntamento fisso della rassegna “Montalto Eventi”. Un ricco programma – conclude l’assessore – che insieme alla libreria Il Bianconiglio consentirà di riattivare la biblioteca comunale”.

I laboratori sono rivolti a bambini dai 4 ai 10 anni. Per partecipare è necessario iscriversi entro il giorno antecedente l’evento presso la biblioteca

comunale contattando il n. 0766 870195 o la libreria il Bianconiglio al n. 375 5189197 – bianconigliolibreria@gmail.com

I bambini che partecipano devono essere accompagnati da un adulto.

Il Faro online – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Montalto di Castro

Clicca qui per iscriverti al canale Telegram, solo notizie di Montalto di Castro