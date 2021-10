Roma, 57enne vaga disorientata per le strade del centro: soccorsa dalla Polizia locale

Roma – Ieri mattina, durante il servizio di vigilanza nella zona San Giovanni, una pattuglia del I Gruppo Centro “ex Trevi” della Polizia Locale di Roma Capitale ha notato una donna che vagava in stato confusionale in via Merulana.

Gli agenti hanno provveduto immediatamente a fornirle un aiuto, cercando di rassicurarla e avviando con lei un dialogo per risalire alla sua identità e alle cause del suo malessere . Svolti gli accertamenti del caso è emerso che la donna, di 57 anni, si era allontanata poco prima dal Policlinico Umberto I, dove era in cura per alcune gravi patologie.

Allertato il 118, gli operanti hanno provveduto ad affidare la signora al personale medico giunto sul posto per il trasporto e le successive cure ospedaliere.

